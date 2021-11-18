Білий дім має намір виділити кілька мільярдів доларів на виробництво вакцин проти коронавірусу. Обсяги передбачаються колосальні: не менше мільярда доз на рік. Мета – підтримати бідні країни, а також запобігти майбутнім пандеміям. Йдеться про мРНК-вакцини Pfizer і Moderna.

Як написала New York Times з цього приводу, амбітна мета адміністрації Білого дому – досягти точки, в якій США зможуть виробляти не менше мільярда доз щорічно, починаючи приблизно з середини 2022 року.

За словами Девіда Кесслера, який очолює розподіл вакцини в адміністрації Байдена, ініціатива спирається на фінансування Американського плану порятунку вартістю $1,9 трлн, який був підписаний на початку цього року.

– У разі майбутньої пандемії, мета полягає в тому, щоб після ідентифікації пандемічного патогена мати запаси вакцини протягом шести-дев’яти місяців для всіх американців, – зазначив Кесслер.

Згідно статистики американської системи охорони здоров’я, приблизно 59% громадян в США повністю вакциновані, майже 16% отримали ревакцинацію.

Як заявив Білий дім вчора, 17 листопада, близько 10% дітей від 5 до 11 років отримали дозу вакцини Pfizer з моменту її затвердження для цієї вікової групи два тижні тому. Це не менше 2,6 млн дітей, темпи вакцинації яких більш ніж в три рази перевищують темпи імунізації дорослих на початку вакцинальної кампанії в країні 11 місяців тому.