Белый дом намерен выделить несколько миллиардов долларов на производство вакцин против коронавируса. Объемы предполагаются колоссальные: не менее миллиарда доз в год. Цель — поддержать более бедные страны, а также предотвратить будущие пандемии. Речь идет о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna.

Как написала New York Times по этому поводу, амбициозная цель администрации Белого дома — достичь точки, в которой США смогут производить не менее миллиарда доз ежегодно, начиная примерно с середины 2022 года.

По словам Дэвида Кесслера, возглавляющего распределение вакцины в администрации Байдена, инициатива опирается на финансирование Американского плана спасения стоимостью $1,9 трлн, который был подписан в начале этого года.

— В случае будущей пандемии, цель состоит в том, чтобы после идентификации пандемического патогена иметь запасы вакцины в течение шести-девяти месяцев для всех американцев, — отметил Кесслер.

Согласно статистики американской системы здравоохранения, примерно 59% граждан в США полностью вакцинированы, почти 16% получили ревакцинацию.

Как заявил Белый дом вчера, 17 ноября, около 10% детей от 5 до 11 лет получили дозу вакцины Pfizer с момента ее утверждения для этой возрастной группы две недели назад. Это не менее 2,6 млн детей, темпы вакцинации которых более чем в три раза превышают темпы иммунизации взрослых в начале вакцинальной кампании в стране 11 месяцев назад.