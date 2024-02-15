У Львові, у Центрі дитячої медицини лікарні Охматдит проходить реабілітацію 10-річний Данило. У хлопчика була вроджена вада – розщілина піднебіння.

Після операції маленького пацієнта не скерували до реабілітолога, і у нього розвинулася ринолалія – порушення тембру голосу та звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.

Операція без реабілітації не дає ефекту

Лікарі зазначають, що дітки, народжені з розщілиною губи чи піднебіння, вимагають особливого підходу. Бо сама по собі операція з виправлення дефекту ще нічого не вирішує.

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Такі пацієнти мають порушення життєво важливих функцій – дихання, ковтання, харчування. І має бути налагоджена післяопераційна реабілітація.

Їх треба навчити їсти, самостійно дихати, правильно розмовляти.

– Наскільки це буде успішним, залежить від команди, яка почне дитиною займатися, – говорить щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Терапевт мови і мовлення Вероніка Пляцко вважає, що вади можна мінімізувати або й зовсім їх позбутися.

Мама Данилка сподівається на логопеда

Данилко з родиною мешкають у Львові. Вперше дитину прооперували у 10 місяців. Потім, після видалення аденоїдів, відбулося ускладнення – їжа почала потрапляти у ніс. Довелося знову робити втручання на піднебінні в одній з лікарень міста.

Однак після операції 9-річного пацієнта не скерували до спеціаліста-реабілітолога. А йому був конче потрібен логопед, бо у хлопчика розвинувся дефект мовлення.

– Нам не сказали, що потрібна реабілітація, і лише коли ми побачили, що син страждає, почали шукати відповідного фахівця, – говорить мама хлопчика.

Тепер в Охматдиті Данилом займається мультидисциплінарна команда. Хлопчику пощастило потрапити до рук професіоналв – влітку 2023 року у Центрі відкрили Клініку реабілітації дітей під керівництвом Оксани Гдирі, де працює спеціаліст мови і мовлення та велика команда фахових реабілітологів.

Джерело і фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит