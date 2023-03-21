Як повідомила пресслужба Білого дому, вчора, 20 березня, президент США Джо Байден підписав закон, згідно з яким розвідка повинна розсекретити наявні у неї дані про походження Covid-19.

– Я поділяю бажання Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби. У 2021 році я наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування походження Covid-19, і ця робота триває, – зазначив глава Білого дому.

За його словами, розуміння походження Covid-19 необхідне для кращого запобігання майбутнім пандеміям.

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Адміністрація Байдена продовжить переглядати всю секретну інформацію стосовно походження Covid-19, зокрема потенційні зв’язки з Інститутом вірусології Уханя.

– Впроваджуючи цей закон, моя адміністрація розсекретить і поширить інформацію наскільки це можливо, відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці, — уточнив президент США.

Джерело: White House