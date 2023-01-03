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Понад 10 тис. нових випадків: статистика грипу та ГРВІ в Києві за минулий тиждень

3 Січня 2023, 15:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
грип
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень в Києві зареєстровано 10 131 новий випадок захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на коронавірусну інфекцію. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 57,1%. Зараз показник захворюваності становить 342.

Про це повідомила пресслужба КМВА

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– Загалом у Києві спостерігається зростання захворюваності на 16,2% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Зокрема, дітей захворіло – 5 372 (зростання на 15,1%), дорослих – 4 759 (зростання на 17,5%), – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порівняно з попереднім тижнем виріс і показник госпіталізації. До медичних закладів за останній тиждень потрапили 379 осіб, з яких 176 – діти.

Джерело
КМДА
Теги
грві Грип Київ Коронавірус Covid-19 статистика
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