Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова виходжують українського захисника, який втратив ногу внаслідок поранення на Бахмутівському напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Оточений турботою та любов’ю

– Іван народився і працював майстром у Харкові. Тричі приходив у ТЦК, просив записати добровольцем. Наполягав. Пішов на фронт. Поранення отримав 15 квітня під Кліщіївкою, – пише Риженко.

За словами медика, зараз пацієнт перебуває в реанімації й оточений любов’ю і турботою не тільки медичного персоналу лікарні, а й своїх рідних: матері, яка приїхала до сина з Ірландії, дружини Діани та чотирьох дітей, старшому з яких 13 років, молодшому чотири роки.

Не трагедія залишитися без ноги

– Для мене краще бути без ноги, ніж залишатися жалюгідним і тремтячим в очах своїх дітей. Для них я такий, як є – простий, сильний, хоробрий, готовий завжди захистити, – каже Іван.

Воїн зізнається, що для нього не трагедія залишитися без ноги. Каже, що поставить протез і піде воювати далі.

Джерело: Сергій Риженко