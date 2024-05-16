Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова выхаживают украинского защитника, который потерял ногу в результате ранения на Бахмутском направлении. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Окружен заботой и любовью

— Иван родился и работал мастером в Харькове. Трижды приходил в ТЦК, просил записать добровольцем. Настоял. Ушел на фронт. Ранение получил 15 апреля под Клещеевкой, — пишет Рыженко.

По словам медика, сейчас пациент находится в реанимации и окружен любовью и заботой не только медицинского персонала больницы, но и своих родных: матери, которая приехала к сыну из Ирландии, жены Дианы и четырех детей, старшему из которых 13 лет, младшему — 4.

Не трагедия — остаться без ноги

— Для меня лучше быть без ноги, чем оставаться жалким и дрожащим в глазах своих детей. Для них я такой, как есть – простой, сильный, храбрый, готовый всегда защитить, — говорит Иван.

Воин признается, что для него не трагедия — остаться без ноги. Говорит, что поставит протез и пойдет воевать дальше.

Источник: Сергей Рыженко