Згідно з прогнозами директора Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров’я Олександри Машкевич, після війни близько 15 млн українців можуть потребувати психологічної допомоги.

– За нашими орієнтовними підрахунками, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки потребуватимуть близько 15 млн громадян, – сказала Машкевич в ефірі Національного телемарафону.

За її словами, такої допомоги потребуватимуть різні групи населення, зокрема діти, ветерани, військовослужбовці, їхні сім’ї, особи, які повернулися з полону, та інші.

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Директор департаменту також зазначила, що держава вже підготувала близько 10 тис. лікарів первинної ланки. Вони пройшли спеціальне навчання від ВООЗ та МОЗ і вже мають навички первинної психологічної допомоги.

Водночас представниця МОЗ додала, що для отримання такої допомоги пацієнт може звернутися до сімейного лікаря.