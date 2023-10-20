Жовтень — місяць обізнаності про рак молочної залози, один з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок.

За даними національного канцер-реєстру України, у 2022 році кількість нових випадків раку молочної залози становила 10 648, кількість смертей – понад 3,5 тис.

І кожній четвертій жінці діагностували рак грудей вже на ІІІ-ІV стадії. Проте виявлена на ранньому етапі онкологія виліковна в 95% випадків, на II стадії — у 80%, на III стадії — у 50% жінок.

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Тож важливо пам’ятати, що щомісячне самообстеження та рання діагностика збільшують шанси на повне одужання.

Заходи, які проводяться з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, сприяють підвищенню усвідомлення цієї проблеми і можуть допомогти зменшити смертність від цієї хвороби.