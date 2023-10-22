44-річний захисник Бахмута Роман Золотарьов проходить реабілітацію в одній із лікарень Івано-Франківської області, де вже робить перші кроки на протезі. Про мужнього воїна розповіли у пресслужбі МОЗ.

– Роман народився і проживає в містечку Вільнянськ, що поблизу Запоріжжя. До війни працював на металургійному заводі. До військкомату пішов у перші дні вторгнення. Служив у гарячих точках фронту, – йдеться в повідомленні.

Однієї з ночей на початку травня був тяжко поранений на Бахмутському напрямку: унаслідок вибуху втратив ногу та отримав контузію, розрив барабанних перетинок обох вух та опіки очей.

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Спочатку бійця евакуювали до Часів Яру, потім до Дружківки, ще за деякий час до Новомосковська, а далі евакуаційним потягом до Івано-Франківської області.

Спочатку Романа лікували в опіковому відділенні. Тут лікарі вирішували, що робити з ногою до протезування: залишати так, як є, чи ампутувати вище коліна.

– Було дуже проблемно накрити кістку і сформувати куксу, на якій пацієнт міг би ходити. Після консиліуму вирішили формувати куксу нижче коліна з надією на те, що пацієнт усе-таки зможе на неї встати, – розповідає лікар-комбустіолог Микола Філіппов.

Після формування атипової кукси Романа перевели на реабілітацію, де фахівці зайнялися розробкою колінного суглоба, щоб пацієнт зміг встати на протез. У підсумку захисник уже два місяці наполегливо опановує штучну кінцівку.

Нещодавно бійцю прооперували праве вухо. Операція на лівому запланована на грудень. Її робитимуть неподалік рідної домівки, де на Романа чекають дружина, син, батьки та брат.

Роман неохоче розповідає про досвід війни і зізнається, що єдине, що не покидає його з фронту – це запах. Але впевнений, що допомоги психолога не потребує. Переконаний, що з часом і запах, і страшні сни, від яких прокидався кілька разів за ніч, минуть.