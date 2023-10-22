44-летний защитник Бахмута Роман Золотарев проходит реабилитацию в одной из больниц Ивано-Франковской области, где уже делает первые шаги на протезе. О мужественном воине рассказали в пресс-службе Минздрава.

— Роман родился и проживает в городке Вольнянск, что вблизи Запорожья. До войны работал на металлургическом заводе. В военкомат пошел в первые дни вторжения. Служил в горячих точках фронта, — говорится в сообщении.

В одну из ночей в начале мая был тяжело ранен на Бахмутском направлении: в результате взрыва потерял ногу и получил контузию, разрыв барабанных перепонок обоих ушей и ожоги глаз.

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Сначала бойца эвакуировали во Часов Яр, затем в Дружковку, еще через некоторое время в Новомосковск, а дальше эвакуационным поездом в Ивано-Франковскую область.

Сначала Романа лечили в ожоговом отделении. Здесь врачи решали, что делать с ногой до протезирования: оставлять так, как есть, или ампутировать выше колена.

— Было очень проблемно накрыть кость и сформировать культю, на которой пациент мог бы ходить. После консилиума решили формировать культю ниже колена с надеждой на то, что пациент все-таки сможет на нее встать, – рассказывает врач-комбустиолог Николай Филиппов.

После формирования атипичной культи Романа перевели на реабилитацию, где специалисты занялись разработкой коленного сустава, чтобы пациент смог встать на протез. В итоге защитник уже два месяца упорно овладевает искусственной конечностью.

Недавно бойцу прооперировали правое ухо. Операция на левом запланирована на декабрь. Ее будут делать неподалеку от родного дома, где Романа ждут жена, сын, родители и брат.

Роман неохотно рассказывает об опыте войны и признается, что единственное, что не покидает его с фронта – это запах. Но уверен, что в помощи психолога не нуждается. Убежден, что со временем и запах, и страшные сны, от которых просыпался несколько раз за ночь, пройдут.