Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Серед симптомів заціпеніння і блювання: в Кот-д’Івуарі щонайменше 12 дітей померли від загадкової інфекції

27 Січня 2023, 13:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

За останні два місяці в одному з сіл центральної частини Кот-д’Івуару від невідомої хвороби померли щонайменше 12 дітей.

– Смерті зафіксували в селі Кпо-Каханкро. Хвороба забрала життя дітей віком від року до восьми років, – повідомив голова сільського молодіжного об’єднання Пол Куассі.

За його словами, заражені діти впадають у заціпеніння, у них починається блювання.

Читайте також:
Серед симптомів заціпеніння і блювання: в Кот-д’Івуарі щонайменше 12 дітей померли від загадкової інфекціїМийні засоби vs мікроби: чи потрібна тотальна дезінфекція

Зараз дивляться

Повідомляється, що в грудні минулого року в село приїхали фахівці після того, як від хвороби померли перші заражені. Аналіз взятих у них зразків тканин поки що не дає змоги вченим визначити причину смерті.

Нагадаємо, що в провінції Шахджой, розташованій на півдні Афганістану, десятки людей також заразилися на невідому інфекцію, від якої вже померли дві дитини.

Джерело
AFP
Теги
Загадка Кот-д’Івуар Смерть хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь