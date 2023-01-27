За останні два місяці в одному з сіл центральної частини Кот-д’Івуару від невідомої хвороби померли щонайменше 12 дітей.

– Смерті зафіксували в селі Кпо-Каханкро. Хвороба забрала життя дітей віком від року до восьми років, – повідомив голова сільського молодіжного об’єднання Пол Куассі.

За його словами, заражені діти впадають у заціпеніння, у них починається блювання.

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Повідомляється, що в грудні минулого року в село приїхали фахівці після того, як від хвороби померли перші заражені. Аналіз взятих у них зразків тканин поки що не дає змоги вченим визначити причину смерті.

Нагадаємо, що в провінції Шахджой, розташованій на півдні Афганістану, десятки людей також заразилися на невідому інфекцію, від якої вже померли дві дитини.