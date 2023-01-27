За последние два месяца в одной из деревень центральной части Кот-д’Ивуара от неизвестной болезни умерли как минимум 12 детей.

— Смерти зафиксировали в деревне Кпо-Каханкро. Болезнь унесла жизни детей в возрасте от года до восьми лет, — сообщил председатель сельского молодежного объединения Пол Куасси.

По его словам, зараженные дети впадают в оцепенение, у них начинается рвота.

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Сообщается, что в декабре прошлого года в деревню приехали специалисты после того, как от болезни умерли первые зараженные. Анализ взятых у них образцов тканей пока не позволяет ученым определить причину смерти.

Напомним, что в провинции Шахджой, расположенной на юге Афганистана, десятки людей также заразились неизвестной инфекцией, от которой уже скончались два ребенка.