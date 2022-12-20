Десятки жителей провинции Шахджой, расположенной на юге Афганистана, заразились подозрительной болезнью, от которой уже скончались два ребенка.

Об этом сообщил директор общественного здравоохранения движения Талибан Абдул Хаким Хакими.

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По его словам, симптомами этого заболевания являются сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа.

Сообщается, что в провинцию уже направлена бригада медиков.

Источник: BakhtarNews