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На юге Афганистана от неизвестной инфекции скончались два ребенка

20 декабря 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Десятки жителей провинции Шахджой, расположенной на юге Афганистана, заразились подозрительной болезнью, от которой уже скончались два ребенка.

Об этом сообщил директор общественного здравоохранения движения Талибан Абдул Хаким Хакими.

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По его словам, симптомами этого заболевания являются сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа.

Сообщается, что в провинцию уже направлена бригада медиков.

Источник: BakhtarNews

Теги
Афганістан хвороби
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