Лікарі київського Охматдиту зробили підлітку надскладну операцію і врятували його від епілептичних судом, на які хлопець страждав щодня, протягом 16 років.

Вадим з Вінниччини хворіє на епілепсію з трьох років. Хлопець страждав на судоми кожного дня протягом 16 років.

Через це не міг жити повноцінним життям.

Зараз дивляться

Ліки від хвороби, на жаль, хлопцю не допомагали. А робити операцію наші і закордонні лікарні не наважувались, адже було важко виявити, де знаходиться епілептичне вогнище, яке потрібно було видалити.

Вадим навіть їздив до Німеччини на дуже складне дослідження, але й воно не допомогло.

Хвороба прогресувала, когнітивні функції хлопця ставали дедалі гірше. Тоді родина звернулися до лікарів столичного Охматдиту, які взялись за детальне вивчення цього випадку.

Неврологи та радіологи зробили додаткові обстеження та проаналізували ті, що робили Вадиму протягом 16 років.

Дуже важко було виявити первинну уражену ділянку, адже через щоденні судоми сформувалось дзеркальне вогнище.

Нейрохірургічний консиліум Охматдиту визначив, що напади епілепсії йдуть з лобної долі правої півкулі мозку.

Після ще одного важливого обстеження нейрохірурги успішно видалили уражену ділянку мозку Вадима.

Після оперативного втручання пройшло вже чотири місяці. У Вадима більше немає судом і він живе повноцінним життям. Хлопець навчається в медколеджі та має багато планів.

Такі історії – це велика перемога лікарів.

Нейроепілептична команда Охматдиту за шість останніх місяців провела маже 20 подібних операцій, адже в лікарні є надсучасне обладнання, яке допомагає робити надскладні вручання.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит