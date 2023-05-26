Група вчених з Університету Макмастера і Массачусетського технологічного інституту виявила новий антибіотик, який можна використовувати для знищення смертельно небезпечної лікарняної супербактерії.

Йдеться про супербактерію Acinetobacter baumannii, яку Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала як критичну загрозу для здоров’я людини.

За даними ВООЗ, бактерії мають вбудовану здатність знаходити нові способи чинити опір лікуванню і можуть передавати генетичний матеріал, який дає змогу іншим бактеріям також ставати стійкими до ліків.

Читайте також: Штучний інтелект виявив близько 100 симптомів коронавірусу

Бауманній може жити протягом тривалого періоду часу і становить загрозу для лікарень, будинків для людей похилого віку та пацієнтів, які потребують вентиляторів і катетерів для крові, а також для тих, у кого є відкриті рани після операцій.

Дослідники використовували алгоритм ШІ для перевірки тисяч антибактеріальних молекул у спробі передбачити нові структурні класи. У результаті скринінгу ШІ дослідники змогли ідентифікувати нову антибактеріальну сполуку, яку вони назвали абауцином.

Після того, як вчені навчили модель ШІ, вони використовували її для аналізу 6 680 сполук, з якими вона раніше не стикалася. Аналіз зайняв півтори години і в підсумку дав кілька сотень сполук, 240 з яких потім були протестовані.

Лабораторні випробування в кінцевому підсумку виявили дев’ять потенційних антибіотиків, включно з абауцином.