Группа ученых из Университета Макмастера и Массачусетского технологического института обнаружила новый антибиотик, который можно использовать для уничтожения смертельно опасной больничной супербактерии.

Речь идет о супербактерии Acinetobacter baumannii, которую Всемирная организация здравоохранения классифицировала как критическую угрозу для здоровья человека.

По данным ВОЗ, бактерии обладают встроенной способностью находить новые способы сопротивляться лечению и могут передавать генетический материал, который позволяет другим бактериям также становиться устойчивыми к лекарствам.

Бауманний может жить в течение длительного периода времени и представляет угрозу для больниц, домов престарелых и пациентов, которым требуются вентиляторы и катетеры для крови, а также для тех, у кого есть открытые раны после операций.

Исследователи использовали алгоритм ИИ для проверки тысяч антибактериальных молекул в попытке предсказать новые структурные классы. В результате скрининга ИИ исследователи смогли идентифицировать новое антибактериальное соединение, которое они назвали абауцином.

После того, как ученые обучили модель ИИ, они использовали ее для анализа 6 680 соединений, с которыми она ранее не сталкивалась. Анализ занял полтора часа и в итоге дал несколько сотен соединений, 240 из которых затем были протестированы.

Лабораторные испытания в конечном итоге выявили девять потенциальных антибиотиков, включая абауцин.