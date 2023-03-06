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Штучний інтелект вибиратиме ліки, щоб пришвидшити реакцію на нову пандемію – імунолог

6 Березня 2023, 12:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лаборатория
Джерело: Depositphotos

Команда дослідників створила алгоритмічний інструмент, який може ідентифікувати існуючі ліки для боротьби з майбутніми пандеміями. Це надасть можливість швидше реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я.

– Використовуючи цей інструмент штучного інтелекту в поєднанні з даними in vitro та іншими ресурсами, ми змогли змоделювати інфекцію SARS-CoV-2 і визначити кілька наявних на даний момент ліків від Covid-19, як потенційно ефективних в боротьбі з наступним спалахом, – сказала імунолог Наомі Марія.

Завчасне виявлення та вибір найкращих кандидатів до дорогих і трудомістких експериментів in vitro та in vivo та наступних клінічних випробувань може значно покращити розробку лікарських засобів для лікування конкретних захворювань.

Протягом останніх трьох років Covid-19 виявилася серйозною проблемою, навіть незважаючи на те, що вакцини та гігієнічні практики з часом зменшили її тяжкість. Однак, незважаючи на ці інструменти для боротьби з ним, SARS-CoV-2 — вірус, який викликає Covid-19 — продовжує поширюватися та забирати життя.

Зараз дивляться

Частково це пов’язано з його здатністю швидко диверсифікувати цільові типи клітин, шляхи імунної відповіді та шляхи передачі. Ці особливості роблять традиційні підходи до розробки вакцин і ліків менш ефективними, ніж у минулому, особливо, коли вірус заражає разом з іншими патогенами, такими як RSV та грип.

Усвідомлюючи, що сучасні методи змушують нас переслідувати вірус, команда науковців з усього світу запропонувала підхід, спрямований на перепрофілювання існуючих ліків для боротьби з ним.

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Дослідники є частиною міждисциплінарної групи імунологів, біологів, хіміків, дослідників даних, теоретиків ігор, генетиків, математиків і лікарів, яка прагне розробити інноваційні стратегії боротьби з Covid-19.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наука
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