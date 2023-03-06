Команда исследователей создала алгоритмический инструмент, который может идентифицировать существующее лекарство для борьбы с будущими пандемиями. Это позволит быстрее реагировать на кризисы в области здравоохранения.

— Используя этот инструмент искусственного интеллекта в сочетании с данными in vitro и другими ресурсами, мы смогли смоделировать инфекцию SARS-CoV-2 и определить несколько имеющихся на данный момент лекарств от Covid-19, как потенциально эффективных в борьбе со следующей вспышкой, — сказала иммунолог Наоми Мария.

Заблаговременное выявление и выбор лучших кандидатов в дорогие и трудоемкие эксперименты in vitro и in vivo и последующие клинические испытания могут значительно улучшить разработку лекарственных средств для лечения конкретных заболеваний.

В последние три года Covid-19 оказалась серьезной проблемой, даже несмотря на то, что вакцины и гигиенические практики со временем уменьшили ее тяжесть. Однако, несмотря на эти инструменты для борьбы с ним, SARS-CoV-2 – вирус, который вызывает Covid-19 – продолжает распространяться и уносить жизнь.

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Отчасти это связано с его способностью быстро диверсифицировать целевые типы клеток, пути иммунного ответа и передачи. Эти особенности делают традиционные подходы к разработке вакцин и лекарств менее эффективными, чем в прошлом, особенно когда вирус заражает вместе с другими патогенами, такими как RSV и грипп.

Осознавая, что современные методы заставляют нас преследовать вирус, команда ученых со всего мира предложила подход, направленный на перепрофилирование существующих лекарств для борьбы с ним.

Исследователи являются частью междисциплинарной группы иммунологов, биологов, химиков, исследователей данных, теоретиков игр, генетиков, математиков и врачей, стремящихся разработать инновационные стратегии борьбы с Covid-19.