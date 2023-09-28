У Бангладеш майже 1 тис. людей померли внаслідок лихоманки Денге. Кількість хворих протягом останніх тижнів зростає, лікарні Бангладеш критично переповнені.

Уряд країни вживає заходів для боротьби з поширенням хвороби та розповсюдження інформації про комарів, збудників інфекції.

Через їхні укуси виникає головний біль, нудота, біль у суглобах та м’язах. У критичних випадках це може призвести до серйозних ускладнень: внутрішньої кровотечі та смерті.

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Спалахи лихоманки Денге неодноразово виникали в різних частинах світу, особливо в регіонах з високою вологістю.

Раніше це було сезонне захворювання у Бангладеш, але через зміну погодних умов та тривалі мусони тепер лихоманка Денге трапляється частіше.

Представники органів охорони здоров’я кажуть, що нинішня хвиля інфекції застала країну зненацька, оскільки вона викликана потужним штамом вірусу.