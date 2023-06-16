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Спочатку вимагав гроші, а потім проковтнув їх: поліцейський із Колумбії був госпіталізований

16 Червня 2023, 09:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
поліція Колумбія
Джерело: Depositphotos

Колумбійський поліцейський потрапив до лікарні після того, як проковтнув пачку банкнот, яку вимагав у бізнесмена. Перед цим офіцер із посірілим від поганого самопочуття обличчям заявив про свою невинність представникам антикорупційної поліції, які спіймали його на вимаганні.

Як стало відомо, офіцер вимагав оплати в обмін на те, що він не заарештує свою жертву за сфабрикованими звинуваченнями. Водночас корупціонер не знав, що бізнесмен уже повідомив про вимагання в колумбійський підрозділ з боротьби з викраденнями і вимаганням.

Коли прибули слідчі, офіцер проковтнув гроші в надії позбутися доказів, але швидко зрозумів, що запхав до рота більше, ніж міг прожувати: купюри застрягли у нього в горлі, блокуючи дихальні шляхи.

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Лікарям вдалося видалити банкноти на суму 500 тис. песо (95 фунтів стерлінгів).

– Матеріал, з якого виготовлені купюри, міцний. Це паперові гроші, але вони не засвоюються легко, – сказав журналістам директор місцевої прокуратури.

Справа про корупцію стала предметом для серії пов’язаних із Сімпсонами мемів, що висміюють відчайдушну спробу поліцейського уникнути правосуддя.

Джерело
The Guardian
Теги
Гроші затримання хабарника Колумбія Лікарні Медики Поліція
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