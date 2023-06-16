Колумбійський поліцейський потрапив до лікарні після того, як проковтнув пачку банкнот, яку вимагав у бізнесмена. Перед цим офіцер із посірілим від поганого самопочуття обличчям заявив про свою невинність представникам антикорупційної поліції, які спіймали його на вимаганні.

Як стало відомо, офіцер вимагав оплати в обмін на те, що він не заарештує свою жертву за сфабрикованими звинуваченнями. Водночас корупціонер не знав, що бізнесмен уже повідомив про вимагання в колумбійський підрозділ з боротьби з викраденнями і вимаганням.

Коли прибули слідчі, офіцер проковтнув гроші в надії позбутися доказів, але швидко зрозумів, що запхав до рота більше, ніж міг прожувати: купюри застрягли у нього в горлі, блокуючи дихальні шляхи.

Лікарям вдалося видалити банкноти на суму 500 тис. песо (95 фунтів стерлінгів).

– Матеріал, з якого виготовлені купюри, міцний. Це паперові гроші, але вони не засвоюються легко, – сказав журналістам директор місцевої прокуратури.

Справа про корупцію стала предметом для серії пов’язаних із Сімпсонами мемів, що висміюють відчайдушну спробу поліцейського уникнути правосуддя.