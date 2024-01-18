Перша в Україні мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які доставлятимуть ліки до сіл і селищ, налічує 80 населених пунктів. Про це повідомили в МОЗ України.

Доступність ліків у селах

– Проєкт має вирішити питання доступності ліків у селах. Крім цього, у період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях і в зонах надзвичайних ситуацій, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пацієнти отримуватимуть інформацію про прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

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Умови роботи мобільних аптек

У МОЗ зазначили, що в мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек.

Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис “мобільний аптечний пункт” та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі або інших суб’єктів, що мають відповідні ліцензії).

У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Мобільні аптеки працюватимуть виключно в сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти, додали в МОЗ.