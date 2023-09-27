В ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що, згідно з постановою уряду, жінки із медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік до 2026 року.

Він зауважив, що в структурі кожного підприємства чи організації обов’язково є особа, яка займається проведенням мобілізаційного обліку. Нею створюються конкретні списки, які розділяються на різні категорії, такі як офіцери, старшини та рядовий склад. Ці дані передаються в центр комплектування.

Тому на сьогодні існують чіткі законодавчі вимоги, встановлений порядок дій і конкретна інструкція від Міністерства оборони, яка регулює, що потрібно робити та в якій формі представляти необхідні документи.

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Міністр Ляшко наголосив, що ця ініціатива не втручається в права жінок і не обмежує їхніх можливостей. Адже медична і фармацевтична освіта для жінок від часів незалежності були такими, що вимагають військового обліку.

Віктор Ляшко пояснив, що обмеження жінок із медичною або фармацевтичною освітою можуть бути застосовані лише у випадку, якщо вони обіймають державні посади, працюють у центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад.

У таких випадках, подібно до інших державних службовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону.

Для всіх інших медикинь змін не буде і поки не планується.

Джерело: Телемарафон Єдині новини

Фото: МОЗ