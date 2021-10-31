Станом на 31 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 443 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом у столиці з початку пандемії 259 302 випадки хвороби.

За день у місті 39 летальних випадків від вірусу. Загалом вірус забрав життя 6 169 містян.

Протягом попередньої доби одужала 161 людина, за увесь час – 229 220.

Найбільше випадків захворювання виявлено у районах: Дніпровський (114), Деснянський (76) та Святошинський (52).

З 1 листопада у Києві діятимуть обмеження червоної зони. На такі кроки вимушені піти, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується.

Крім того, збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

Відповідно до правил червоної зони, з 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде працювати та відвідувати заклади харчування, готелі, установи, спортзали та фітнес-центри, ТРЦ, а також проводити масові заходи.

Діти і підлітки зможуть перебувати в ТРЦ лише з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест. Громадський транспорт також працюватиме у звичному режимі, але для вакцинованих і тих, хто має негативний тест.