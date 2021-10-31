По состоянию на 31 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 443 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В столице с начала пандемии зафиксировали 259 302 случаев болезни.

За день в городе — 39 летальных случаев от вируса. В общей сложности вирус унес жизни 6 169 горожан.

В течение предыдущих суток выздоровели 161 человека, за все время — 229 220.

Больше всего случаев заболевания выявлено в районах: Днепровский (114), Деснянский (76) и Святошинский (52).

С 1 ноября в Киеве будут действовать ограничения красной зоны. На такие шаги вынуждены пойти, потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается.

Кроме того, увеличивается количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких.

Согласно правилам красной зоны, с 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или Covid-сертификатом можно будет работать и посещать заведения общественного питания, гостиницы, учреждения, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ, а также проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки смогут находиться в ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест. Общественный транспорт также будет работать в обычном режиме, но для вакцинированных и имеющих отрицательный тест.