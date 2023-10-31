Африканська країна Малаві стикнулася зі спалахом корости. Лише за тиждень зареєстровано 4152 випадки хвороби, причому 1600 випадків – у дітей шкільного віку.

Це сталося лише за кілька місяців після того, як країна пережила епідемію холери, на яку захворіло 58 982 людини, з них понад 1800 загинуло.

Короста не така небезпечна, але неймовірно заразна. Її спричиняють дрібні кліщі, які проникають у шкіру, викликаючи сильне подразнення, свербіж і, як результат, інфікування розчесаних ран. Короста поширюється від людини до людини, через контакт шкіри до шкіри.

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Експерти вважають, що спалах може бути безпосередньо пов’язаний із руйнівними кліматичними змінами, оскільки неймовірна спека, висока вологість і дефіцит води в Малаві роблять людей більш вразливими до спалахів інфекційних захворювань.

За даними WaterAid Malawi, кожен третій житель країни, а це близько 5,6 млн людей, не має доступу до чистої води. Близько 3100 дітей віком до п’яти років щорічно помирають від діареї, спричиненої поганими санітарними умовами.

Короста, як і холера, безпосередньо пов’язана з гігієною.

Окрім обмеженого доступу до чистої води Малаві має і відчутний дефіцит необхідних для лікування корости ліків. І це ускладнює ситуацію.

Медики африканської країни закликають міжнародні організації допомогти їм впоратися з новою напастю.