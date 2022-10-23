Неврологи та нейрохірурги на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації (ANA) попередили: вплив повсюдних, але погано вивчених хімічних речовин, таких як мікропластик, може відігравати фатальну роль у розвитку деменції, слабоумства у дітей.

Повідомляється, що люди можуть зіткнутися з більш ніж 80 тис. токсичних хімічних речовин. Тобто їх так багато, що майже неможливо визначити вплив на людину кожного з них, не кажучи вже про те, як вони можуть взаємодіяти або спільно впливати на нервову систему протягом усього життя людини.

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Відзначається, що десятки добре відомих небезпечних токсинів, таких як азбест, гліфосати і формальдегід, продовжують широко використовуватися в сільському господарстві, будівництві, фармацевтиці та косметиці в США, незважаючи на те, що вони заборонені в інших країнах.

Мозок є найскладнішим і важливим органом в організмі і, на думку вчених, найбільш чутливим до токсинів навколишнього середовища.

Відзначається, що в майбутньому дослідження можуть допомогти пояснити, чому люди, що живуть в районах з високим рівнем забруднення повітря, мають більш високий ризик інсульту, а також вивчити зв’язок між впливом на плід і порушеннями розвитку нервової системи.