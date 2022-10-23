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Токсины окружающей среды могут быть причиной роста неврологических расстройств — медики

23 октября 2022, 17:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Неврологи и нейрохирурги на ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации (ANA) предупредили: воздействие вездесущих, но плохо изученных химических веществ, таких как микропластик, может играть роковую роль в развитии деменции, слабоумия у детей.

Сообщается, что люди могут столкнуться с более чем 80 тыс. токсичных химических веществ. То есть их так много, что почти невозможно определить воздействие на человека каждого из них, не говоря уже о том, как они могут взаимодействовать или сообща влиять на нервную систему на протяжении всей жизни человека.

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Отмечается, что десятки хорошо известных опасных токсинов, таких как асбест, глифосаты и формальдегид, продолжают широко использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и косметике в США, несмотря на то, что они запрещены в других странах. 

Мозг является самым сложным и важным органом в организме и, по мнению ученых, наиболее чувствительным к токсинам окружающей среды.

Отмечается, что в будущем исследования могут помочь объяснить, почему люди, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, имеют более высокий риск инсульта, а также изучить связь между воздействием на плод и нарушениями развития нервной системы.

Источник
The Guardian
Теги
Экология Забруднення повітря Медики Мозок хвороби
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