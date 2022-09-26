На думку експертів, повінь в Пакистані викликала майже безпрецедентну кризу в системі охорони здоров’я країни. Сьогодні на лікарняних ліжках тут масово помирають діти. Причина – спалах холери, спровокований масштабним стихійним лихом.

Крім того, в провінції Сінде стався гострий спалах лихоманки Денге — вірусної інфекції, що передається комарами. Інфекція викликає грипоподібні симптоми, в тому числі сильні головні болі, болі в м’язах і суглобах, лихоманку і висип. У більш важких випадках спостерігаються внутрішня кровотеча, відмова органів, летальний результат.

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За словами медиків, щодня в одній тільки лікарні провінції Сінд помирає більше 10 дітей.

Повідомляється, що повінь, викликана рекордними мусонними дощами і таненням льодовиків в північних гірських районах Пакистану, на сьогоднішній день забрала життя майже 1 600 осіб, з яких більше третини складають діти, і торкнулася, за оцінками, ще 33 млн осіб.

Групи допомоги попереджають, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо міжнародне співтовариство вже сьогодні не надасть всю необхідну гуманітарну допомогу.