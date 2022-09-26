По мнению экспертов, наводнение в Пакистане вызвало почти беспрецедентный кризис в системе здравоохранения страны. Сегодня на больничных койках здесь массово умирают дети. Причина — вспышка холеры, спровоцированная масштабным стихийным бедствием.

Кроме того, в провинции Синд произошла острая вспышка лихорадки Денге — вирусной инфекции, передающейся комарами. Инфекция вызывает гриппоподобные симптомы, в том числе сильные головные боли, боли в мышцах и суставах, лихорадку и сыпь. В более тяжелых случаях наблюдаются внутреннее кровотечение, отказ органов, летальный исход.

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По словам медиков, каждый день в одной только больнице провинции Синд умирает более 10 детей.

Сообщается, что наводнение, вызванное рекордными муссонными дождями и таянием ледников в северных горных районах Пакистана, на сегодняшний день унесло жизни почти 1 600 человек, из которых более трети составляют дети, и затронуло, по оценкам, еще 33 млн человек.

Группы помощи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, если международное сообщество уже сегодня не предоставит всю необходимую гуманитарную помощь.