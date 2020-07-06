У Херсонаській області на морських курортах тестування методом ПЛР на коронавірус робитимуть для всього персоналу пансіонатів та баз відпочинку.

Таке рішення ухвалила регіональна комісія за ініціативою департаменту здоров’я Херсонської ОДА.

В регіоні переконані, що це дозволить контролювати розповсюдження Covid-19 в області, вчасно виявляти хворих і створювати умови для безпечного відпочинку туристів.

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Тестувати всіх працівників почали минулого тижня. Зокрема, вже проведено 40 тестувань методом ПЛР серед персоналу баз відпочинку у Залізному Порту. У всіх результат негативний, коронавірус не виявили.

Схожу практику раніше запровадили у Києві. Тут працівників сфери обслуговування зобов’язали проходити ІФА-тестування.

Ці тести показуватимуть наявність в організмі працівника антитіл до вірусу.