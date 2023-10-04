Українці під час воєнного стану можуть розраховувати на спрощене встановлення та продовження інвалідності. Про це повідомили у МОЗ.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 225 від 8 березня 2022 року, особи, які потребують повторного медичного огляду під час дії воєнного стану, але не можуть цього зробити через об’єктивні обставини, мають можливість пройти медичний огляд пізніше – упродовж шести місяців після закінчення або скасування воєнного стану.

Якщо медичний огляд відбувається у встановлені строки після закінчення воєнного стану, строк дії попередньої довідки МСЕК, всі пов’язані з нею соціальні виплати будуть продовжуватися.

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За рішенням Пенсійного фонду України або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відсутність інформації про зміну статусу інвалідності вважатиметься продовженням інвалідності на весь період дії воєнного стану, а також на шість місяців після його скасування або припинення.