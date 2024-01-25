Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розвіяли міф про те, що за аналізи, призначені лікарем, пацієнти мають платити зі своєї кишені.

– Аналізи, необхідні для діагностики та визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій і є безоплатними для пацієнта, – наголосили в НСЗУ.

Хто призначає обстеження

У відомстві нагадали, що обстеження призначає сімейний або лікуючий лікар, який і створює електронне направлення.

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Якщо пацієнти перебувають у стаціонарі, направлення не потрібне, а призначені обстеження безкоштовні.

Окремого пакета “Аналізи” немає

У НСЗУ уточнили, що окремого пакета “Аналізи” немає. Але при цьому майже кожен пакет передбачає певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Подивитися призначені аналізи за пакетом, що цікавить, можна на сайті НСЗУ.

Пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням, додали в Службі здоров’я.

Джерело: НСЗУ