Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) развеяли миф о том, что за анализы, назначенные врачом, пациенты должны платить из своего кармана.

— Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются Программой медицинских гарантий и являются безвозмездными для пациента, — подчеркнули в НСЗУ.

Кто назначает обследование

В ведомстве напомнили, что обследование назначает семейный или лечащий врач, который и создает электронное направление.

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Если пациенты находятся в стационаре, направление не нужно, а назначенные обследования бесплатны.

Отдельного пакета “Анализы” нет

В НСЗУ уточнили, что отдельного пакета “Анализы” нет. Но при этом почти каждый пакет предусматривает определенный перечень лабораторных обследований — в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.

Посмотреть назначенные анализы по интересующему пакету можно на сайте НСЗУ.

Пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию, добавили в Службе здоровья.

Источник: НСЗУ