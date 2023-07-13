Воїн отримав 60% опіків тіла під час бойових дій. Спочатку проходив лікування в Дніпрі, а потім його доставили до військового госпіталю США в Німеччині.

Медики дослідили його кров, сечу і дихальні шляхи на предмет інфекцій. І виявили одразу шість бактерій із широкою лікарською стійкістю.

Вони жодним чином не реагували на будь-які види антибіотиків. А бактерія Klebsiella pneumoniae показала стійкість до всіх варіантів ліків. Бактерія мала 24 гени стійкості до антимікробних препаратів. Стаття про це опублікована в американському журналі.

Війна несе багато загроз, зокрема й проблему поширення бактерій, стійких до ліків.

Медики вважають, що це може стати проблемою для всього світу.

Згідно з дослідженнями, у 2019 році саме стійкість до ліків стала безпосередньою причиною смерті 1,27 млн людей.

Однак на прикладі українського військового стало зрозуміло, що загроза може швидко прогресувати і поширюватися.

У 2021 році українські вчені опублікували дослідження, що характеризує лікарську стійкість бактерій, які вражають військові госпіталі країни. І виявили, що рівень стійкості інфекцій у цих медзакладах набагато вищий, ніж у цивільних лікарнях України та й усієї Європи.

Війна в Україні стала таким собі полем бою, де проблема виринула на повен зріст і показала свою реальну загрозу.

У поранених травми і рани забруднюються пилом, землею та металами з вибухових об’єктів. Токсичні метали можуть стимулювати розвиток бактерій, їхню селекцію та обмін генетичними детермінантами лікарської стійкості.

А брудні рани створюють еклектичне середовище для ширшого обміну лікарською стійкістю різних типів мікробів.

До того ж, під час евакуації військовим видають антибіотики широкого спектра дії для підтримки життя. Ці ліки теж здатні підвищувати резистентність бактерій.

А перевантаженість системи охорони здоров’я України, коли воїнів скеровують на лікування з однієї установи в іншу, сприяє поширенню таких мікроорганізмів.

Ця проблема стосується не лише України, а й без перебільшення, усього світу, стверджують експерти з охорони здоров’я.

Джерело: Ars technica, 24 канал

Фото: Zelenskiy / Official