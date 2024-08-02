Команда вчених Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я під час дослідження показала, що значні кліматичні зміни створюють умови для більш масштабних спалахів таких захворювань, як холера.

– Протягом понад століття причини масових спалахів холери залишалися невідомими, але це останнє дослідження підтверджує теорію про те, що підвищення глобальної температури морської води пов’язане з поширенням збудника діареї, – ідеться в повідомленні.

Дослідження

Дослідники з Барселони провели статистичний аналіз шостої пандемії холери, яка спустошувала тодішню Британську Індію з 1899 по 1923 рік. Вони також вивчили інформацію про епідемію холери, що розпочалася 1961 року і призвела до більш ніж мільйона смертей.

Зараз дивляться

Порівняльний аналіз виявив загадкові закономірності в смертності від холери з 1904 до 1907 року, що збігаються з подією Ель-Ніньо, яка викликала стрибок глобальної температури.

Ель-Ніньо – це коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що має помітний вплив на клімат.

Нові штами холери

На думку вчених, кореляція між значними змінами клімату та постійним поширенням хвороби може мати вирішальне значення для прогнозування епідемій холери на тлі підвищення температури через антропогенну зміну клімату.

На тлі цього наростає занепокоєність тим, що можуть з’явитися нові штами холери, які потенційно можуть перевершити всі наявні нині медичні заходи.

Джерело: Express