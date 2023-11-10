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Україна отримала більше 50 тис. доз вакцини від грипу французького виробництва

10 Листопада 2023, 15:04
Ольга Боднарчук редактор
Україна отримала більше 50 тис. доз вакцини від грипу французького виробництва
Джерело: Pexels

Ще 50 449 доз вакцини від грипу надійшло до України. Про надходження повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Державний контроль якості пройшли чотиривалентні інактивовані вакцини французького виробництва.

Вакцинація від грипу

У МОЗ кажуть, щороку в Україні реєструють майже 6 млн інфекційних захворювань, 98% з них – грип та ГРВІ. Пік захворюваності зазвичай припадає на початок жовтня.

Зараз дивляться

Експерти зазначають, що щорічна вакцинація – ефективний засіб профілактики грипу. Щеплення проти Covid-19 та грипу не є взаємозамінними, їх можна робити одночасно.

Раніше у МОЗ повідомляли, що в аптеки надійшло більше ніж 114 тис. доз проти грипу з Кореї та 151 тис. доз щеплень французького виробництва.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини Грип Щеплення
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