Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова врятували 16-річного Микиту з Бахмута, у якого уламок ворожого снаряда застряг лише в декількох міліметрах від серця.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Це сталося 31 січня. Микита вийшов з дому набрати води, коли почався артобстріл. Осколок розміром 3 см застряг в грудній порожнині хлопця в декількох міліметрах від аорти, – пишуть медики.

За їхніми словами, в той день дві людини загинули, четверо були поранені, серед них – Микита. Він отримав важке мінно-вибухове поранення з численними переломами рук і ніг, а також пошкодженням лівої легені.

Бригада швидкої терміново доставила дитину в Дніпро. Місцевим медикам вдалося стабілізувати стан хлопця. Далі евакуаційним потягом його переправили до Львова.

За словами медиків, щоб врятувати хлопцеві життя, фахівці виконали дві операції. Спочатку малоінвазивно видалили уламок з грудної порожнини, а пізніше – дрібні уламки з м’яких тканин стегна і плеча.

Зараз життю Микити нічого не загрожує. Однак попереду у хлопця тривалий процес відновлення. Для цього з ним щодня по кілька годин працюють фахівці з реабілітації.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова