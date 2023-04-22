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Утилізація медичних відходів і прострочених препаратів. Як це робиться в Києві

22 Квітня 2023, 12:37
Валентина Андрейко журналістка
Утилізація медичних відходів і прострочених препаратів. Як це робиться в Києві

Утилізація будь-яких відходів, а медичних тим більше, – гостра проблема великого мегаполісу. Київська міська державна адміністрація у своєму офіційному Telegram-каналі  вирішила поділитися з киянами інформацією, як саме утилізують в столиці медичні відходи, в тому числі прострочені лікарські препарати.

У Києві їх зібрали близько 100 кг. Для збору використовували спеціальні контейнери, а сама утилізація проходила за всіма правилами поводження з такими відходами.

Для цього використовувалася спеціальна установка, в якій встановлювався потужний  температурний режим – 1100 градусів за Цельсієм.

У своїй інформації КМДА вказала киянам і адреси, за якими можна здати на утилізацію прострочені лікарські препарати та інші медичні відходи.

Контейнери, призначені для цього, розміщені за адресами: бульвар Лесі Українки, 28; вулиця Федорова, 2-А; вулиця Мечникова, 8; вулиця Басейна, 7 та вулиця Івана Франка, 30.

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Джерело і фото: КМДА

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