Держпродспоживслужба Чернівецької області розповсюдила повідомлення, що в Україну з Німеччини завезли небезпечний чай. До самого чаю претензій не виникло, а от жасмин, який у ньому використовується у вигляді добавки, змусив фахівців забити на сполох.

Що треба знати про небезпечний чай

У жасмині (походженням із Китаю) виявили залишки небезпечних пестицидів, зокрема хлорпірифос.

Хлорпірифос може спричиняти гостре отруєння, провокувати судоми, параліч дихання, інколи навіть смерть.

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За даними Американської академії педіатрії, вплив хлорпірифосу на вагітних спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам’яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики.

Звідки завезли і що робити

Виробник чайної суміші – німецька фірма Kirchner Fischer & Co., Elmshorn, отримувач в Україні – ТОВ Світ чаю, Київ, вул. Гайдара, 50.

Якщо побачите цю продукцію на полицях магазину у своєму регіоні, повідомте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за тел. (0372) 553409. Або ж зверніться до територіальних управлінь за місцем виявлення продукту.

Він мусить бути вилучений з продажу.

Джерело: Головне Управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області