На Львівщині знайшли можливість виплачувати з обласного бюджету матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни.

Суми різняться в залежності від групи інвалідності.

Інваліди I групи отримають 25 тис. грн, II групи – 15 тис., III групи – 10 тис. грн.

Матеріальну допомогу виплачують раз на рік. На її отримання мають право лише інваліди з місцем реєстрації у Львівській області. Гроші призначені для підтримки здоров’я та на реабілітацію.

Наші захисники, що дістали інвалідність, для отримання допомоги повинні надати у відділ соціального захисту населення громади, де проживають: заяву, копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, копію документа, що підтверджує безпосередню участь у війні, копію індивідуальної програми реабілітації, копію паспорта та ідентифікаційного номера, реквізити особового банківського рахунку.

До речі, на реабілітацію можна їхати з дружиною чи чоловіком.

Уточнити всі нюанси стосовно цієї матеріальної допомоги можна у Львівській ОВА, у відділі соцзахисту Захисників і Захисниць України та членів їхніх родин. Телефон: 032 255 44 50.

Джерело: ЛОВА