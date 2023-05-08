Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Від 10 до 25 тис. грн: інваліди війни з Львівщини можуть отримати допомогу

8 Травня 2023, 16:54
Валентина Андрейко журналістка
інвалід
Джерело: Pixabay

На Львівщині знайшли можливість виплачувати з обласного бюджету матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни.

Суми різняться в залежності від групи інвалідності.

Інваліди I групи отримають 25 тис. грн, II групи – 15 тис., III групи – 10 тис. грн.

Матеріальну допомогу виплачують раз на рік. На її отримання мають право лише інваліди з місцем реєстрації у Львівській області. Гроші призначені для підтримки здоров’я та на реабілітацію.

Наші захисники, що дістали інвалідність,  для отримання допомоги повинні надати у відділ соціального захисту населення  громади, де проживають: заяву, копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, копію документа, що підтверджує безпосередню участь у війні, копію індивідуальної програми реабілітації, копію паспорта та ідентифікаційного номера, реквізити особового банківського рахунку.

До речі, на реабілітацію можна їхати з дружиною чи чоловіком.

Уточнити всі нюанси стосовно цієї матеріальної допомоги можна у  Львівській ОВА, у відділі соцзахисту Захисників і Захисниць України та членів їхніх родин. Телефон: 032 255 44 50.

Читайте також:
Незламні ЛяшкоБув вражений побаченим. Ляшко відвідав у Львові новий корпус Центру реабілітації Незламні

Джерело: ЛОВА

Теги
виплати Львівська область люди з інвалідністю
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь