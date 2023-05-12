Лікарі, фармацевти, фахівці з реабілітації, медичні сестри та молодші медичні працівники, які працюють в небезпечних умовах – у зоні бойових дій чи поблизу лінії фронту, отримуватимуть вищу заробітну плату.
Зокрема, на територіях активних бойових дій, які визначені в наказі Мінреінтеграції, встановлено таку зарплату.
Не менш ніж 28 тис. грн отримуватимуть лікарі, фармацевти, фахівці галузі охорони здоров’я та фахівці з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я.
Не менше від 18 тис. грн виплачуватимуть медсестрам і медбратам.
Не менш як 9 тис. грн – молодшим медпрацівникам.
На прифронтових територіях, визначених відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено таку саму заробітну плату. Не менше від:
28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, фахівців у галузі охорони здоров’я та фахівців з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я.
18 тис. грн – для медсестер і медбратів.
9 тис. грн – для молодших медпрацівників.
Медики, які виконують свої обов’язки з постійним ризиком для життя та здоров’я, мусять отримувати гідну заробітну плату за свою роботу.
Фото: Zelenskiy/Official