Лікарі, фармацевти, фахівці з реабілітації, медичні сестри та молодші медичні працівники, які працюють в небезпечних умовах – у зоні бойових дій чи поблизу лінії фронту, отримуватимуть вищу заробітну плату.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, які визначені в наказі Мінреінтеграції, встановлено таку зарплату.

Не менш ніж 28 тис. грн отримуватимуть лікарі, фармацевти, фахівці галузі охорони здоров’я та фахівці з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я.

Не менше від 18 тис. грн виплачуватимуть медсестрам і медбратам.

Не менш як 9 тис. грн – молодшим медпрацівникам.

На прифронтових територіях, визначених відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено таку саму заробітну плату. Не менше від:

28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, фахівців у галузі охорони здоров’я та фахівців з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я.

18 тис. грн – для медсестер і медбратів.

9 тис. грн – для молодших медпрацівників.

Медики, які виконують свої обов’язки з постійним ризиком для життя та здоров’я, мусять отримувати гідну заробітну плату за свою роботу.

Фото: Zelenskiy/Official