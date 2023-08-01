За шість місяців 2023 року в Україні народилося 96 755 дітей, із них 47 129 дівчаток і 49 626 хлопчиків. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 і 2022 років.

– Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи в числі нових українців, – йдеться в повідомленні Опендатабот.

За словами експертів, це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною – у 2015 році показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Повідомляється, що цього року на місяць у середньому народжується 16,1 тис. діточок. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалася на рубежі 21-23 тис. новонароджених на місяць.

Останніми роками хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, і початок війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності припадав на липень, у 2022 і 2023 роках пік припав на березень.

Джерело: Опендатабот