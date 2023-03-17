Команда вчених Університетського коледжу Лондона під час дослідження з’ясувала, що недоношені діти не звикають до повторюваного помірного болю від медичних процедур у перші кілька тижнів життя.

На думку вчених, у дітей, які з’явилися на світ раніше від терміну, ще не розвинувся механізм, який дозволяє людям звикати до помірного болю.

– Звикання до болю важливе, бо воно дозволяє нам зберігати фізичні, емоційні та когнітивні ресурси, не надто гостро реагуючи на біль, який неминучий або не надто небезпечний для життя, – зазначив провідний автор, доктор Лоренцо Фабріці.

За його словами, результати експерименту показують, що здатність звикати до повторюваного болю може розвинутися в третьому триместрі вагітності. Саме тому у недоношених дітей немає цієї здатності, якою доношені діти володіють з самого народження.

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У дослідженні взяли участь 20 немовлят із лікарень Університетського коледжу Лондона. Половина з них були недоношеними.

Дослідники вимірювали реакцію немовлят на хворобливий, але клінічно необхідний п’ятковий спис (аналіз крові), який проводився двічі (з інтервалом від 3 до 18 хвилин) для кожного немовляти.

Проколи в п’яту можуть викликати сильну больову реакцію у немовлят, але раніше не було відомо, чи зменшується вона за повторних проколів.

Дослідники виявили, що активність мозку була не такою сильною відразу після другого проколу п’яти в порівнянні з першим, що свідчить про реакцію звикання. Але це мало місце тільки у доношених дітей.

Команда каже, що ця реакція звикання може бути пов’язана з тим, що доношені немовлята передбачають неминучий біль, коли вони отримують другий п’ятковий спис, тому їхня реакція менш виражена. Це може бути тому, що їхній мозок модулює рефлекторні реакції виживання.