Команда ученых Университетского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, что недоношенные дети не привыкают к повторяющейся умеренной боли от медицинских процедур в первые несколько недель жизни.

По мнению ученых, у детей, которые появились на свет раньше срока, еще не развился механизм, который позволяет людям привыкать к умеренной боли.

— Привыкание к боли важно, потому что оно позволяет нам сохранять физические, эмоциональные и когнитивные ресурсы, не слишком остро реагируя на боль, которая неизбежна или не опасна для жизни, — отметил ведущий автор доктор Лоренцо Фабрици.

По его словам, результаты эксперимента показывают, что способность привыкать к повторяющейся боли может развиться в третьем триместре беременности. Именно поэтому у недоношенных детей нет этой способности, которой доношенные дети обладают с самого рождения.

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В исследовании приняли участие 20 младенцев из больниц Университетского колледжа Лондона. Половина из них были недоношенными.

Исследователи измеряли реакцию младенцев на болезненное, но клинически необходимое пяточное копье (анализ крови), которое проводилось дважды (с интервалом от 3 до 18 минут) для каждого младенца.

Проколы в пятку могут вызывать сильную болевую реакцию у младенцев, но ранее не было известно, уменьшается ли она при повторных проколах.

Исследователи обнаружили, что активность мозга была не такой сильной сразу после второго прокола пятки по сравнению с первым, что свидетельствует о реакции привыкания. Но это имело место только у доношенных детей.

Команда говорит, что эта реакция привыкания может быть связана с тем, что доношенные младенцы предвидят неизбежную боль, когда они получают второе пяточное копье, поэтому их реакция менее выражена. Это может быть связано с тем, что их мозг модулирует рефлекторные реакции выживания.