Плачевно закінчилася спроба 14-річної дніпровчанки поліпшити свою зовнішність за допомогою нехитрої домашньої процедури: вона вирішила сама собі зробити укол в губи звичайною косметичною олією. Саме про такий лайфхак нещодавно дізналась з інтернету.

Строго кажучи препарат встигла ввести тільки в нижню губу. На щастя. Тому що буквально протягом години губа почала стрімко набрякати, набуваючи патологічно роздуту форму. Не на жарт стурбовані батьки викликали доньці швидку.

У клініці дівчинку відразу ж прооперували, видаливши сумнівну речовину з постраждалої губи. Втручання пройшло під загальним наркозом із застосуванням складних антибіотиків.

А між тим, історія могла закінчиться куди сумніше.

– Коли мова йде про такі дуже чутливі місця як губи, носогубний трикутник, потрібен високий професіоналізм медиків, щоб пошкоджений орган не довелося видаляти, – каже сімейний лікар Людмила Сердюк.

За її словами, губи вкрай ранимі при втручанні. Найменша неточність в маніпуляції може привести до стрімкого некрозу тканин. Ось чому уколи краси краще робити в високопрофесійних, авторитетних клініках. Хоча і тут теж часом трапляються інциденти у вигляді неприємних наслідків ін’єкцій.

Як пізніше зізналася постраждала школярка, яка перенесла вже три операції на травмованій губі, вона теж була б не проти звернутися в таку клініку. Але досить високі ціни на послуги – від 3 тис. гривень за укол – стали, по суті, головною причиною того, що дитина зважилася на такий ризикований вчинок.

Попереду у підлітка період реабілітації та відновлення, спрогнозувати тривалість якого медики поки не беруться.

Джерело: ТСН