Плачевно закончилась попытка 14-летней днепровчанки улучшить свою внешность с помощью нехитрой домашней процедуры: она решила сама себе сделать укол в губы обычным косметическим маслом. Именно о таком лайфхаке недавно узнала из интернета.

Строго говоря препарат успела ввести только в нижнюю губу. К счастью. Потому что буквально в течение часа губа начала стремительно отекать, приобретая патологически вздутую форму. Не на шутку обеспокоенные родители вызвали дочери скорую.

В клинике девочку сразу же прооперировали, удалив чуждое вещество из пострадавшей губы. Вмешательство прошло под общим наркозом с применением сложных антибиотиков.

А между тем, история могла закончится куда печальнее.

— Когда речь идет о таких очень чувствительных местах как губы, носогубной треугольник, требуется высокий профессионализм медиков, чтобы поврежденный орган не пришлось удалять, — говорит семейный врач Людмила Сердюк.

По ее словам, губы крайне ранимы при постореннем вмешательстве. Малейшая неточность в манипуляции может привести к стремительному некрозу тканей. Вот почему уколы красоты лучше делать в высокопрофессиональных, авторитетных клиниках. Хотя и здесь тоже порой случаются инциденты в виде неприятных последствий инъекций.

Как позже призналась пострадавшая школьница, которая перенесла уже три операции на травмированной губе, она тоже была бы не прочь обратиться в такую клинику. Но достаточно высокие цены на услуги – от 3 тыс. гривен за укол – стали, по сути, главной причиной того, что ребенок решился на столько рискованный поступок.

Впереди у подростка период реабилитации и восстановления, спрогнозировать продолжительность которого медики пока не беруться.

Источник: ТСН