Перед встановленням брекет-системи їй мали видалити зуби мудрості. Під час процедури пацієнтка знепритомніла. Жінку госпіталізували до лікарні у стані коми, і через місяць вона померла, так і не прийшовши до свідомості.

У Хмельницькому померла 29-річна жінка, що впала в кому під час видалення зубів у приватній стоматологічній клініці.

Її чоловік Михайло Гладій звернувся до правоохоронців. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним чи фармацевтичним працівником). Наразі тривають слідчі дії.

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Михайло розповів, що його дружина Оксана 27 грудня 2022 року видаляла три вісімки (зуби мудрості) у стоматолога, клієнтами якого вони були не перший рік, і залишалися задоволені результатом та обслуговуванням. На цей раз процедуру вирішили робити під загальним наркозом.

За кілька годин чоловікові зателефонували з клініки та повідомили, що у Оксани виникли ускладнення та фіксувалося пригнічення дихання. Приїхавши до закладу Михайло побачив дружину без свідомості та без дихання, працювало лише серце. Тільки після цього викликали невідкладну допомогу.

Гладій, який сам є лікарем, дивується, чому медики одразу не зателефонували до швидкої, а чекали на його приїзд. Він сказав, що вбачає у їхніх діях виразно виражену ятрогенію.

– Це означає, що лікар не допоміг, а нашкодив. Це їхній непрофесіоналізм і неправильно надана медична допомога, – сказав він.

Жінку було госпіталізовано до обласного серцево-судинного центру, де її підключили до апарату штучної вентиляції. Лікарі діагностували кому III ступеня, яка вважається найглибшою.

За період у комі в Оксани не було жодних рефлексів. Медики заявили про смерть мозку. 2 лютого пацієнтка померла.

За словами Михайла, раніше дружина не скаржилася на погане самопочуття та не мала жодних захворювань. На його думку, причиною коми могло стати передозування препаратом наркозу, можливо сталося западання язика, через що виникли ускладнення з диханням. Чоловік переконаний, що потрібно було оперативно викликати “швидку”. Але цього не було зроблено.

Власник стоматологічної клініки, де лікувала зуби 29-річна пацієнтка зазначив, що вони очікують на результати розслідування, і зараз

– Неможливо оперувати будь-якими діагнозами або медичними ухвалами, поки немає кінцевих висновків судово-медичних експертів, – сказав він.

Також у клініці вважають, що пацієнтці була надана “висококваліфікована і якісна допомога”.

У померлої Оксани залишився трирічний син. Жінку поховали в Полтавській області, звідки вона родом.

Джерело: vsim.ua