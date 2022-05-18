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Медична допомога під час інфаркту: які послуги можна отримати безкоштовно

18 Травня 2022, 16:39
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
інфаркт
Джерело: Depositphotos

Інфаркт міокарда – це небезпечний для життя людини патологічний стан, який розвивається через гостре порушення коронарного кровообігу.

В Національній службі охорони здоров’я розповіли, яку медичну допомогу під час інфаркту міокарда можна отримати безкоштовно.

– Дуже важливо доставляти пацієнтів із підозрою на інфаркт у лікарні, обладнані для якісної діагностики і лікування, а не в будь-які найближчі медзаклади, – зазначили спеціалісти.

Лікарні, які підписують контракт з НСЗУ на лікування інфаркту, обладнані ангіографами і мають усі умови для такої діагностики.

Пацієнт безкоштовно може отримати:

  • екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження міокарда;
  • динамічне спостереження;
  • цілодобові лабораторні та інструментальні дослідження, зокрема ангіографічне дослідження коронарних судин;
  • екстрені катетеризації коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по артерії;
  • ліки з Нацпереліку чи закуплені в межах інших програм державного чи місцевого бюджету;
  • реабілітацію в гострому періоді;
  • харчування в стаціонарі.

Крім того, в НСЗУ додали, що стентування є безоплатним для пацієнтів. Направлення не потрібне.

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Детальніше про те, що таке інсульт та як його розпізнати – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Інфаркт, медична допомога
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