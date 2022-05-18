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Медицинская помощь при инфаркте: какие услуги можно получить бесплатно

18 мая 2022, 16:39
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
інфаркт
Источник: Depositphotos

Инфаркт миокарда – это опасное для жизни человека патологическое состояние, развивающееся из-за острого нарушения коронарного кровообращения.

В Национальной службе здравоохранения рассказали, какую медицинскую помощь при инфаркте миокарда можно получить бесплатно.

— Очень важно доставлять пациентов с подозрением на инфаркт в больницы, оборудованные для качественной диагностики и лечения, а не в любые ближайшие медучреждения, – отметили специалисты.

Больницы, подписывающие контракт с НСЗУ на лечение инфаркта, оборудованы ангиографами и имеют все условия для такой диагностики.

Пациент бесплатно может получить:

  • экстренное определение основных биохимических показателей и специфических кардиологических тестов крови для подтверждения повреждения миокарда;
  • динамическое наблюдение;
  • круглосуточные лабораторные и инструментальные исследования, в том числе ангиографическое исследование коронарных сосудов;
  • экстренные катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по артерии;
  • лекарства из Нацперечня или закуплены внутри других программ государственного или местного бюджета;
  • реабилитацию в остром периоде;
  • питание в стационаре.

Кроме того, в НСЗУ добавили, что стентирование бесплатное для пациентов. Направление не требуется.

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Теги
Інфаркт, медична допомога
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