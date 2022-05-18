Инфаркт миокарда – это опасное для жизни человека патологическое состояние, развивающееся из-за острого нарушения коронарного кровообращения.

В Национальной службе здравоохранения рассказали, какую медицинскую помощь при инфаркте миокарда можно получить бесплатно.

— Очень важно доставлять пациентов с подозрением на инфаркт в больницы, оборудованные для качественной диагностики и лечения, а не в любые ближайшие медучреждения, – отметили специалисты.

Больницы, подписывающие контракт с НСЗУ на лечение инфаркта, оборудованы ангиографами и имеют все условия для такой диагностики.

Пациент бесплатно может получить:

экстренное определение основных биохимических показателей и специфических кардиологических тестов крови для подтверждения повреждения миокарда;

динамическое наблюдение;

круглосуточные лабораторные и инструментальные исследования, в том числе ангиографическое исследование коронарных сосудов;

экстренные катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по артерии;

лекарства из Нацперечня или закуплены внутри других программ государственного или местного бюджета;

реабилитацию в остром периоде;

питание в стационаре.

Кроме того, в НСЗУ добавили, что стентирование бесплатное для пациентов. Направление не требуется.

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