Инфаркт миокарда – это опасное для жизни человека патологическое состояние, развивающееся из-за острого нарушения коронарного кровообращения.
В Национальной службе здравоохранения рассказали, какую медицинскую помощь при инфаркте миокарда можно получить бесплатно.
— Очень важно доставлять пациентов с подозрением на инфаркт в больницы, оборудованные для качественной диагностики и лечения, а не в любые ближайшие медучреждения, – отметили специалисты.
Больницы, подписывающие контракт с НСЗУ на лечение инфаркта, оборудованы ангиографами и имеют все условия для такой диагностики.
Пациент бесплатно может получить:
- экстренное определение основных биохимических показателей и специфических кардиологических тестов крови для подтверждения повреждения миокарда;
- динамическое наблюдение;
- круглосуточные лабораторные и инструментальные исследования, в том числе ангиографическое исследование коронарных сосудов;
- экстренные катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по артерии;
- лекарства из Нацперечня или закуплены внутри других программ государственного или местного бюджета;
- реабилитацию в остром периоде;
- питание в стационаре.
Кроме того, в НСЗУ добавили, что стентирование бесплатное для пациентов. Направление не требуется.
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